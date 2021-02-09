Edirne'de hayvancılığın yaygınlaşması için 100 bin lira faizsiz kredi desteği verilecek - Son Dakika

Edirne Valiliği ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında hayvancılığa hareketlilik kazandırılması amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında üreticilere 100 bin lira faizsiz kredi desteği verilecek.

Tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen birçok proje üreticileri desteklerken, köyden kente göçün durdurulmasını da amaçlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, projenin 2. etap başvurularının başladığı, başvuru bitiş tarihinin ise 8 Mart olduğu belirtildi.

Başvuruların müdürlüğe şahsen yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması gerekmekte olup, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısı 100 başın altına düşmeyecektir.

Orta Anadolu, Anadolu ve Karacabey Merinosu ile Kıvırcık ırkları küçükbaş hayvan yetiştirecek üreticilere destek sağlanıyor. Ziraat Bankası tarafından proje kapsamında hayvan ve yem alımı için üretici başına kullandırılabilecek yatırım ve işletme kredisi toplamı 150 bin lira olup, yatırım kredilerinde 100 bin liraya kadar sıfır faiz, 1 yıl ödemesiz dönem ve azami 7 yıl vade, işletme kredilerinde 18 ay vade ve düşük faiz uygulanacaktır."

Başvuru sahibinden aranacak şartlar ve istenecek belgelerle ilgili bilgilere "edirne.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Projenin ilk etap başvuruları için geçen yıl 12 Ekim'de Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Ziraat Bankası Edirne Bölge Yöneticisi Necati Sacıhan arasında protokol imzalanmıştı.