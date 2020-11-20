Edirne'de hazan mevsimi göz kamaştırıyor - Son Dakika

Osmanlı ve dahi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim coğrafya, Edirne'de, hazan mevsimi sarının ve kahverenginin etkisi altında.
Sıcak ile soğuk arasında kalan rüzgarların, kurumaya yüz tutmuş yaprakları savurduğu ormanların renk cümbüşü izleyenlere görsel şölen sunuyor.
Dingin şehir Edirne, sonbahar mevsiminin ansiklopedilerdeki tüm tanımlarını canlı yaşatıyor.
Bölge özellikle korona virüs salgının yaşandığı şu günlerde gezgin ve fotoğrafçıların uğrak mekanı.
(İHA)
- Kaynak: İHA
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