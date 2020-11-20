Edirne'de hazan mevsimi göz kamaştırıyor - Son Dakika

Edirne'de hazan mevsimi göz kamaştırıyor

Osmanlı ve dahi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim coğrafya, Edirne'de, hazan mevsimi sarının ve kahverenginin etkisi altında.

Osmanlı ve dahi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim coğrafya, Edirne'de, hazan mevsimi sarının ve kahverenginin etkisi altında. Sıcak ile soğuk arasında kalan rüzgarların, kurumaya yüz tutmuş yaprakları savurduğu ormanların renk cümbüşü izleyenlere görsel şölen sunuyor. Dingin şehir Edirne, sonbahar mevsiminin ansiklopedilerdeki tüm tanımlarını canlı yaşatıyor. Bölge özellikle korona virüs salgının yaşandığı şu günlerde gezgin ve fotoğrafçıların uğrak mekanı. (İHA)

Son Dakika

Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi

"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu

Galatasaray revire döndü! Sakat futbolcu sayısı 10'a yükseldi

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den "Virüs gece mi bulaşıyor?" sorusuna yanıt: Hafta sonu geceleri gündüzden daha çok hareketlilik oluyor

Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı

"İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü

Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok

Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım