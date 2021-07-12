Edirne'de haziranda 674 konut satıldı - Son Dakika

Satılan 674 konutun 220'si ilk satış, 454'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5'i Edirne'de gerçekleşirken, serhat kenti en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 39. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde 2021 yılı haziran ayında 134 bin 731 konut satıldı. Edirne'de de 674 konut satışı gerçekleşti.

Edirne 'de haziran ayında 674 konutun satışı gerçekleşti.

Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü

İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor

Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek