Edirne'de Hemşire ve Güvenlik Görevlisine Şiddet

Edirne'de hemşire ve güvenlik görevlisine şiddet Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan: "Sağlıkçı kardeşlerimize uzanan eller çiçek sunmak üzere buralara gelsin"EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan devlet hastanesinde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan ve bir hemşire ile...

Edirne'de hemşire ve güvenlik görevlisine şiddet

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan:

"Sağlıkçı kardeşlerimize uzanan eller çiçek sunmak üzere buralara gelsin"



EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan devlet hastanesinde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan ve bir hemşire ile güvenlik görevlisinin darp edildiği olay sonrası, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Hastanede yaşanan şiddet olayı sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi Acil Polikliniği önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan yaptığı açıklamada, "Sağlıkçı kardeşlerimize uzanan eller, çiçek sunmak üzere buralara gelsin" dedi.

Kalkan, yaşanan şiddet olayını anlatarak, "Geçtiğimiz Perşembe akşamı hastanemizde bir olay olması üzerine bir araya geldik. Maalesef alkollü 2 hasta ziyaretçisinin hasta yakınları ve hastamızı rahatsız ederken hemşire arkadaşımızın uyarısı üzerine şiddet uygulama yönünde bir cevap gerçekleşmesi üzerine güvenlikçi arkadaşımızın müdahalesi gerçekleşmiştir. Bu müdahale sonrasında güvenlikçi arkadaşımız darp edilmiştir. İlgili kişiler kolluk kuvvetlerimizce darp girişiminde bulunan kişiler yakalanmışlar ve tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. Sağlıkçı kardeşlerimize uzanan eller çiçek sunmak üzere teşekkür sunmak üzere buralara gelsinler istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bir hastanın şifa bulması için yapamayacakları şey yoktur"

Kalkan, "Sağlığa uzanan eller bundan sonra kendilerini bu şekilde rahat bulamayacaklar bunun bilinmesini istiyoruz. Tüm sağlık çalışanları tek vücut olarak bunun karşısında duruyoruz. Bu son olsun diyorum, sağlık sunan ellere vefa diyoruz şiddet değil nezaket diyoruz şefkat ve merhamet diyoruz bundan sonra böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz" dedi.



"Yapanların en ağır cezayı almasını diliyorum"

Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Çağlar Keskin de görev saati sırasında Perşembe akşamı hemşire ve kendisini darp edenlerin en ağır cezayı almasını ifade etti. Keskin, "4 gün önce çalıştığım serviste bana ve hemşire hanıma karşı yaşanan bir şiddet olayından dolayı sağlık personeline yapılan olayları kınıyorum, yapanların en ağır cezaları almasını diliyorum" dedi. 2 saldırgan da tutuklandı

Öte yandan, Edirne'de geçtiğimiz Perşembe akşamı gece geç saatlerde Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne hasta ziyareti için gelen 2 kişi hasta yakınlarını rahatsız etti. Hastane personelinin güvenlik görevlilerine olayı bildirmesinin ardından hasta ziyaretine gelen 2 kişi kendilerini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlisini darp etti.

Darp olayı sonrasında mahkemeye çıkarılan 2 kişi, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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