Edirne'de Hemşireler Haftası törenle kutlandı - Son Dakika
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Edirne'de Hemşireler Haftası törenle kutlandı

12.05.2022 10:50
Edirne'de Hemşireler Haftası törenle kutlandı

Edirne'de Hemşireler Haftası törenle kutlandı.

Edirne'de Hemşireler Haftası törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Sağlık Müdür Vekili Ali Fatih Selvi, temel odağı her zaman insan olan hemşirelik mesleğinin felsefesinin sevgi, yardım ve bakıma dayalı hizmet olduğunu söyledi.

Hemşirelerin hastalara ve yakınlarına umut ve yaşam sevinci kazandırarak onların ihtiyaç duydukları sevgi, şefkat, ilgi ve bilgiyi esirgemediğini belirten Selvi, "Sevgi ve özverinin adı olan hemşire arkadaşlarımın, güçlü hemşirelerin yetişmesine katkı sunan değerli akademisyen hemşirelerin ve geleceğin teminatı olan sevgili hemşirelik öğrencilerinin '12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü ve 'Hemşirelik Haftası'nı tebrik ediyorum." dedi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özgül Erol da sağlıklı bireyler ve toplumlar için sağlık çalışanlarına yapılacak yatırımın artmasının önemli olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde sağlığın her şeyden daha önemli ve değerli olduğunun yaşanarak öğrenildiğini ifade eden Erol, "Her meslek kutsaldır ama insan sağlığı ile uğraşan meslekler arasında hemşireler ve ebeler hayatın her döneminde hasta ve yakınları ile 7 gün 24 saat birlikte olan sağlık profesyonelleri olarak ayrı bir yere sahiptir." diye konuştu.

Törene, sağlık yöneticileri, hemşire ve ebeler ile hemşirelik öğrencileri katıldı.

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Adana'da Hemşireler Haftası kutlandı Adana'da Hemşireler Haftası kutlandı

Hemşireler Haftası, İstiklal Marşı, Atatürk Anıtı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de Hemşireler Haftası törenle kutlandı - Son Dakika


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