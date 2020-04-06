Son Dakika › Güncel › Edirne'de hijyen kurallarına uymayan bakkala para cezası - Son Dakika
Edirne'de hijyen kurallarına uymayan bakkala para cezası
16 dakika önce
Edirne'nin İpsala ilçesinde bir bakkala hijyen kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde bir bakkala hijyen kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Yapıldak köyündeki devriye görevi sırasında bir bakkalda denetim yaptı.
Ekiplerce, hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bakkala 392 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:26 Kaynak: AA
Son Dakika Kolonya yüzünden alkol testine takılan sürücü, ehliyetine kavuştu Bu kadarına da pes! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?