Üye Girişi
Edirne'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

21.01.2022 08:25
Edirne'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Zaferiye Mahallesi'ndeki bir marketten 19 şişe içki çaldıkları, işyeri sahibinin şikayeti üzerine güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu belirlenen zanlılar gözaltına alındı.

Hırsızlık suçlarından dosyaları bulunan E.E. ve C.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500

Hırsızlık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı         
08:28
Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı         
19:21
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek         
16:52
Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor         
16:13
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz         
11:04

Son Dakika Haberleri
08:27 Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı
08:24 Haftanın son gününde Dolar ve Euro kaç lira? Merkez'in faiz kararı etkili oldu mu?
08:17 Meteoroloji 21 Ocak raporunu yayımladı! Bu akşam İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışı pazar günü zirve yapacak
08:16 Bugün kar geliyor! Ama en kötüsü pazartesi! İşte gün gün kar durumu
08:08 Tam 10 gün boyunca taksit taksit dolandırıldı! 10 milyon TL'sini kaybetti!
08:03 Cinsel görüntü satan çete operasyonu! Çete mensubu doktorun inanılmaz görüntüleri
07:52 Fiyat etiketlerinde KDV düşüşü yaşanacak! Sadeleşme dertlere derman olacak mı?
07:48 Panik anları! Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, makyajsız görüntülendi
00:49 Öğretmeninin, seyisin oğlunu küçük görüp hayallerine verdiği kırık not herkesi ağlattı!
00:32 Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi teklifine yanıt: Herhangi bir şey yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 08:50:17. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement