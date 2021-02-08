Edirne'de hizmetliden "rüşvet" istediği iddia edilen hastane müdürü görevden alındı - Son Dakika

Edirne'de hizmetliden "rüşvet" istediği iddia edilen hastane müdürü görevinden alındı.

İddiaya göre, Meriç Devlet Hastanesinde görevli hizmetli memur H.B, mazeretsiz işe gitmediği gerekçesiyle hakkında hazırlanan tutanağın işleme konulmaması karşılığı kendisinden para istediğini iddia ettiği hastane müdürü H.D'yi İl Sağlık Müdürlüğüne şikayet etti.

Edirne Sağlık Müdürlüğü iddia üzerine idari soruşturma başlattı ve hastane müdürünü görevden aldı.

Adli olarak soruşturulması için H.D. hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.