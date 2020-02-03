Edirne'de horozların dövüştürüldüğü kahvehanenin sahibi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de horozların dövüştürüldüğü kahvehanenin sahibi gözaltına alındı - Son Dakika

Edirne'de horozların dövüştürüldüğü kahvehanenin sahibi gözaltına alındı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde horoz dövüşü yapılan kahvehanenin sahibi gözaltına alındı.

Edirne'de horozların dövüştürüldüğü kahvehanenin sahibi gözaltına alındı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde horoz dövüşü yapılan kahvehanenin sahibi gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki kahvehanede oluşturulan ringde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Denetimde horozların bahis amaçlı dövüştürüldüğü tespit edildi. Kahvehane sahibi Y.D. kumar oynanması amacıyla yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Özel bölmelerde tutulan 16 horoz, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Y.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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