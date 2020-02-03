Edirne'de horozların dövüştürüldüğü kahvehanenin sahibi gözaltına alındı - Son Dakika

Denetimde horozların bahis amaçlı dövüştürüldüğü tespit edildi. Kahvehane sahibi Y.D. kumar oynanması amacıyla yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki kahvehanede oluşturulan ringde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Edirne 'nin Keşan ilçesinde horoz dövüşü yapılan kahvehanenin sahibi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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