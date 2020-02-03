Son Dakika › Güncel › Edirne'de horozların dövüştürüldüğü kahvehanenin sahibi gözaltına alındı - Son Dakika
Edirne'de horozların dövüştürüldüğü kahvehanenin sahibi gözaltına alındı
6 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde horoz dövüşü yapılan kahvehanenin sahibi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:16 Kaynak: AA
Edirne'nin Keşan ilçesinde horoz dövüşü yapılan kahvehanenin sahibi gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki kahvehanede oluşturulan ringde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
Denetimde horozların bahis amaçlı dövüştürüldüğü tespit edildi. Kahvehane sahibi Y.D. kumar oynanması amacıyla yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Özel bölmelerde tutulan 16 horoz, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.
Y.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika Erzincan'da kar maskeli hırsız, mağdurların komşusu çıktı 300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı Şehidin abisi: Akşam bizim arkadaşa söylemiş, bize söylemezdi böyle şeyleri