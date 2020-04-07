Edirne'de hükümlüler günde 800 maske imal ediyor - Son Dakika

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Edirne'de hükümlüler günde 800 maske imal ediyor
6 saat önce
Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımı için günde 800 maske imal ediyor.
Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımı için günde 800 maske imal ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önemli ihtiyaç haline gelen maske imalatına, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler de katkı sağlıyor.
Kurumdaki 6 hükümlü, oluşturulan atölyede günde 800 maske imal ediyor.
Üretilen maskeler etüv cihazında sterilize edildikten sonra, kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımına sunulmak üzere paketleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:12 Kaynak: AA
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