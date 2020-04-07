EDİRNE'DE HÜKÜMLÜLER GÜNDE 800 MASKE ÜRETİYOR - Son Dakika

EDİRNE Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında günde 800 maske üretiyor. Üretilen maskeler cezaevi personeli ve tutuklu ve hükümlülere dağıtılıyor.

Edirne Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretmeye başladı. Cezaevinde bulunan dikiş atölyesinde 6 mahkum günde 800 maske üretiyor. Üretilen maskeler yüksek ısı cihazında sterilize edilip, hijyenik koşularda paketleniyor, Adalet Bakanlığı personeli ile tutuklu ve hükümlülere gönderiliyor.

Cezaevi yetkilileri, günlük 400 üretimle başladıkları maske yapımında, kapasiteyi artırarak 800'e çıkardıklarını söyledi. Yetkililer, kapasitenin önümüzdeki günlerde artırılarak sağlık çalışanlarına da gönderileceği söyledi.

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler tamamen kendi üretimi olan maskeleri takarak virüsten korunurken, cezaevi girişlerinde de salgına karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı.