Edirne'de husumeti olduğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde husumetlisi olduğu belirtilen kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Y.Ü. ve E.C. Hasır Sokak'ta karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.C. tabancayla Y.Ü'yü yaraladı. Y.Ü. ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan E.C. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen ve farklı bir dosyadan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu belirlenen E.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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