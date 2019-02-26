Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Huzur" Uygulaması

Edirne'de "Huzur" Uygulaması

2 saat önce

Edirne ve ilçelerinde çok sayıda polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Edirne'de
Edirne ve ilçelerinde çok sayıda polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.


Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un koordinasyonunda merkeze bağlı mahalleler ile Uzunköprü ve Keşan ilçesinde eş zamanlı asayiş uygulaması başlatıldı.


Uygulama kapsamında özel harekat polislerinin de katılımıyla umuma açık yerler denetlendi. Ekipler, aranan kişiler, silah ve bıçak taşıyanlarla uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.


Asayiş, narkotik, mali suçlar, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Kontrollerde hırsızlık suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 16 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca 2 iş yerine de idari işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:11 Kaynak: AA

Kemal Kurt, Edirne, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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