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Edirne'de huzurevi sakinleri hobi bahçelerine fidan dikti - Son Dakika

Edirne'de huzurevi sakinleri hobi bahçelerine fidan dikti

08.12.2021 11:16
Edirne'de huzurevi sakinleri hobi bahçelerine fidan dikti

Edirne'de huzurevi sakinleri yaşamlarını sürdürdükleri huzurevindeki hobi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Edirne'de huzurevi sakinleri yaşamlarını sürdürdükleri huzurevindeki hobi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi'nde hizmet alan yaşlılar, aktif yaşlanma faaliyetleri kapsamında huzurevine ait hobi bahçesinin bakımını yaptı, kışlık sebze ekimi için toprağı hazırladı.

Toprağın hazırlanmasından sonra 50 meyve fidanı, huzurevi sakinleri ve görevli personel tarafından toprak ile buluşturuldu.

Huzurevlerinde yer alan hobi bahçelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerle yaşlıların hem fiziksel hem psikolojik sağlığına destek sağlanması amaçlanıyor.

Edirne'de huzurevi sakinleri hobi bahçelerine fidan dikti

Uzunköprü, Huzurevi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de huzurevi sakinleri hobi bahçelerine fidan dikti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de huzurevi sakinleri hobi bahçelerine fidan dikti - Son Dakika
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