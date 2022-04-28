Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor

28.04.2022 17:16
Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor

Edirne'de huzurevlerinde kalan yaşlıların, hareketliliği artırmak ve aktif yaşlanma süreçlerine destek için meyve ve sebze yetiştirmeleri sağlanıyor.

Edirne'de huzurevlerinde kalan yaşlıların, hareketliliği artırmak ve aktif yaşlanma süreçlerine destek için meyve ve sebze yetiştirmeleri sağlanıyor.

Huzurevi sakinleri, yaşlarına ve sağlık durumlarına uygun olacak şekilde bahçe düzenlemesi, meyve ve sebze ekimi, fidecilik çalışması yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, yaptığı açıklamada, yaşlıların personelle birlikte bahçe bakımını yaptıktan sonra yazlık sebze fidelerinin dikimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bahçe ve toprakla uğraşmanın yaşlıların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığına katkı sağladığını vurgulayan Özbaş, şunları kaydetti:

"Bahçe faaliyetleri yaşlı bireylerin tüm duyularını kullanabilecekleri, fiziksel ve zihinsel işlevlerini sergileyebilecekleri, vücut metabolizmalarını aktif tutabilecekleri bir aktivite olmakla birlikte bahçede geçirilen vakitler duyuları harekete geçirmektedir. Ekim ve hasat yapma gibi faaliyetler motor becerileri artırmakta, fiziksel aktivitenin sürekliliğini sağlamakta ve diğer bireylerle kurulan iletişimlerle sosyal etkileşimi artırmaktadır.

Toprakla uğraşma ve bahçe faaliyetlerinin, yaşlıların sağlığını koruma ve geliştirmede önemini bilen huzurevi çalışanlarımız da bu konuda yaşlılarımızı teşvik etmekte ve yaşlıların da desteğiyle her türlü imkan sağlanmaktadır."

Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor
Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor
Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor
Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor
Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor

YORUMLAR
500
Türk Eğitim Sen Edirne Şubesi, HDP'li Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu Türk Eğitim Sen Edirne Şubesi, HDP'li Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu Son dakika... Edirne'de triportörden havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı Son dakika... Edirne'de triportörden havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı

Huzurevi, Edirne, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
16:47 Dolandırıcılar, ucuza sterlin vaadine kandırdıkları talihsiz adamın tüm birikimini elinden aldı!
16:34 Var Mısın Yok Musun'dan 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz'ın 13 yıllık değişimi gündem oldu!
15:58 Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 17:25:15. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement