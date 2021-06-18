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Edirne'de huzurevinde kalan hayırseverin de katkı sunduğu yüzme havuzu hizmete açıldı - Son Dakika

Edirne'de huzurevinde kalan hayırseverin de katkı sunduğu yüzme havuzu hizmete açıldı

18.06.2021 13:38
Edirne'de huzurevinde kalan hayırseverin de katkı sunduğu yüzme havuzu hizmete açıldı, System.String[]

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde huzurevinde kalan hayırsever Orhan Çetin'in de katkı sunduğu TEV Orhan Çetin Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde huzurevinde kalan hayırsever Orhan Çetin'in de katkı sunduğu TEV Orhan Çetin Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.

Vali Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada her yaştan insanın yüzme öğrenebileceğini söyledi.

Çocukların küçük yaşlarda yüzme öğrenmesi için çaba harcadıklarını belirten Canalp, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde Edirne'deki yüzme havuzuna en ücra köylerdeki çocuklarımızı okul servis araçlarıyla getirip yüzme öğretiyoruz. Sporu sadece il ve ilçe merkezindeki çocuklara sunmak değil bizim amacımız, en ücra köyümüzdeki çocuğumuzun da il ve ilçe merkezindeki evladımız kadar yüzme bilmeye ve yüzme havuzunu kullanmaya hakkı var." diye konuştu.

Canalp, servislerle havuza getirilen 8 bin 800 çocuğa yüzme öğretildiğini anlattı.

Hem profesyonel hem de örgün spora yönelik birçok çalışma yaptıklarını aktaran Canalp, merkez, ilçe ve köylerde toplam 750 çocuk oyun parkı ile yetişkinlere yönelik 650 açık alan kondisyon aleti hizmete sunduklarını ifade etti.

"2023'te hedef 1 milyon kişinin yüzme öğrenmesi"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"ni başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Canalp ve hayırsever Orhan Çetin'in havuzun tamamlanmasına katkıda bulunduğunu dile getiren Aksal, "Hayırseverimizin maddi ve manevi katkıları bizim için çok önemlidir. Kendisine sağlık diliyorum. Bugün aramızda değil ama en kısa sürede kendisi de buraya gelir. Herkesin birliğiyle bu güzel kompleks ortaya çıktı. Gençlerimizin, çocuklarımızın spora, yüzmeye eğilmelerini çok önemsiyoruz." dedi.

Aksal, 2023'te hedefin 1 milyon kişinin yüzme öğrenmesi olduğunu vurguladı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da sporun barış ve kardeşlik duygusu taşıdığını söyledi. Sporla insanların birbirini daha çok sevdiğine dikkati çeken Gaytancıoğlu, havuzun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, tesisin özellikleri hakkında bilgi verdi.

Açılışın ardından havuzu inceleyen Vali Canalp, burada bir öğrenciyle masa tenisi oynadı. Milletvekili Gaytancıoğlu da bilardo masasında atış yaptı. Havuzun açılışı dolayısıyla sembolik yarış da düzenlendi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne'de huzurevinde kalan hayırseverin de katkı sunduğu yüzme havuzu hizmete açıldı
Edirne'de huzurevinde kalan hayırseverin de katkı sunduğu yüzme havuzu hizmete açıldı
Edirne'de huzurevinde kalan hayırseverin de katkı sunduğu yüzme havuzu hizmete açıldı
Edirne'de huzurevinde kalan hayırseverin de katkı sunduğu yüzme havuzu hizmete açıldı
Edirne'de huzurevinde kalan hayırseverin de katkı sunduğu yüzme havuzu hizmete açıldı

Orhan Çetin, Uzunköprü, Edirne, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de huzurevinde kalan hayırseverin de katkı sunduğu yüzme havuzu hizmete açıldı - Son Dakika


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