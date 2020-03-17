Edirne'de huzurevlerine ziyaretçi sınırlaması - Son Dakika

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında huzurevlerine ziyaretçi sınırlaması getirildiğini bildirdi.

Özbaş, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde huzurevi sakinlerine yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerin iptal edildiğini aktaran Özbaş, huzurevi sakinlerinin dışarıya çıkışlarının da kontrollü şekilde yapıldığını bildirdi.

Önlemler kapsamında huzurevi sakinlerinin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve huzurevlerinin dezenfekte edildiğini belirten Özbaş, şunları kaydetti:

"Ömrünün en güzel yıllarını vatanına, milletine ve ailesine hizmet ederek geçirmiş yaşlılarımıza, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri güvenli ortamı hazırlamak hepimizin görevidir. İl Müdürlüğümüze bağlı huzurevlerinde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde ziyaretçi girişlerine sınırlama getirilerek, huzurevlerinde kalmakta olan yaşlılarımızın dışarıya çıkışları kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Ayrıca 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimiz iptal edilmiştir."