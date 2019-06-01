Edirne'de iftar yemeğine yağmur engeli

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

300 torunlu Hamo Ağa 2 bin kişiye iftar yemeği verdi

Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti

İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var