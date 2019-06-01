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Edirne'de iftar yemeğine yağmur engeli

1 saat önce

EDİRNE Belediyesi tarafından trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde binlerce kişiye verilmesi planlanan iftar yemeği, şiddetli sağanak nedeniyle iptal edildi.

Edirne'de iftar yemeğine yağmur engeli, System.String[]
EDİRNE Belediyesi tarafından trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde binlerce kişiye verilmesi planlanan iftar yemeği, şiddetli sağanak nedeniyle iptal edildi. Kimileri saçak altlarına sığınırken, kimileri ise yağmura aldırış etmeden şemsiye altında orucunu açtı.
Edirne Belediyesi tarafından Kadir Gecesi nedeniyle trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde 'Edirne Sofrası' adı altında verilecek iftar yemeği, şiddetli sağanak nedeniyle iptal edildi. İftar saatine yaklaşık 1 saat kala binlerce kişi Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan 'Edirne Sofrası'nda yerlerini aldı. Aniden bastıran sağanak nedeniyle toplanan kalabalık kısa sürede dağıldı. Kimileri saçak altlarına sığınarak, yağmurun dinmesini beklerken, kimileri ise yağışa aldırış etmeden şemsiye altında masalarda oturarak orucunu açtı. Belediye görevlileri, cadde üzerinde boş dükkandan iftar yemeği dağıtırken, oluşan yoğunluk nedeniyle yemek almadan döndü. Yağmurun dinmesinin ardından Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'Edirne Sofrası' iftar yemeğinin iptal edildiği bildirildi.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:39 Kaynak: DHA
Edirne Belediyesi, Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel
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