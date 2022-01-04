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Edirne'de İHA'nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi - Son Dakika

Edirne'de İHA'nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi

04.01.2022 23:27
Edirne'de İHA'nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi

Edirne'de Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulan "Basın Fidanlığı"na İhlas Haber Ajansı'nın 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulan "Basın Fidanlığı"na İhlas Haber Ajansı'nın 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi.

Trakya Üniversitesi tarafından Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi bahçesinde oluşturulan Basın Fidanlığına 4 Ocak 1993 tarihinde kurulan Türkiye'nin ilk özel haber ajansı İhlas Haber Ajansı yıldönümünde Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, İHA Edirne Muhabiri Mehmet Basmacı ve basın mensuplarıyla beraber dişbudak ağacı fidanı dikildi. Daha sonra küreklerle toprakla buluşturularak, can suyu verildi.

"İHA, UZUN YILLARDIR HALKI BİLGİLENDİRME GÖREVİNİ BAŞARIYLA YERİNE GETİREN TÜRKİYE'NİN KÖKLÜ HABER AJANSIDIR"

İhlas Haber Ajansı'nın uzun yıllardır halkı bilgilendirme görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, "Trakya Üniversitesi olarak Edirne il genelinde faaliyet gösteren yerel gazete ve televizyonlarımızın yanı sıra Türkiye'de yaygın olarak yayın gerçekleştiren televizyon gazete ve haber ajanlarımızı kuruluş yıl dönümlerinde anmak üzere bir basın fidanlığı oluşturduk. Kurumsal İletişim Birimimiz tarafından hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 20'nin üzerinde basın kuruluşumuz için ağaç dikimi gerçekleştirdik. Kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirme görevi olan basın kuruluşlarımız böylesine önemli bir görevi ifa ettikleri gibi halkın haber alma özgürlüğünde de önemli rol üstleniyorlar. İhlas Haber Ajansı da uzun yıllardır halkı bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren Türkiye'nin köklü haber ajanslarından biridir. Bugün dikmiş olduğumuz bu fidan gibi uzun ömürlü haber yılları diliyoruz kendilerine" dedi.

Rektör Yardımcısı Zafer, Edirne İHA Muhabiri Mehmet Basmacı'ya 29'uncu yıl dönümünde tebrik belgesi verdi.

(Mehmet Basmacı/İHA)

Edirne'de İHA'nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi
Edirne'de İHA'nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi
Edirne'de İHA'nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi
Edirne'de İHA'nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi
Edirne'de İHA'nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi
Edirne'de İHA'nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi
Edirne'de İHA'nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi

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Trakya Üniversitesi, İhlas Haber Ajansı, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de İHA'nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de İHA'nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi - Son Dakika
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