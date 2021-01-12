Edirne'de ihtiyaç sahibi çocuklara WEFA desteği - Son Dakika

Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) ve Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa kışlık giyecek yardımı yapıldı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, kış yardım etkinliği kapsamında kente gelen WEFA ekipleri çocuklara, mont, bot, bere, çorap, okul çantası, maske ve beslenme çantası hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, "kış güneşi hediyeniz olsun" sloganıyla çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

" Türkiye, Moğolistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Pakistan, Keşmir, Lübnan, Yemen ve Bangladeş'teki ihtiyaç sahiplerine çeşitli kışlık malzeme yardımında bulunuyoruz. Bu sene de Türkiye'deki çocuklarımızı unutmadık. Her sene olduğu gibi bu kış da Türkiye'nin farklı illerindeki çocuklara çeşitli kış yardımları ulaştırıyoruz. Öte yandan ihtiyaç sahibi ailelere zekat yardımında bulunduk. Kış yardımlarımız mart ayına kadar devam edecek."

Edirne AFAD Müdürü Ali Altındağ da yapılan yardımdan dolayı WEFA ekiplerine teşekkür etti.