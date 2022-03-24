Edirne'de ihtiyaç sahibi hastalar gereksinimlerini "Kızılay Butik"ten karşılayacak - Son Dakika

Edirne Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi hastalara yönelik "Kızılay Butik" açıldı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin giriş katında açılan, çocuk kıyafetleri, ayakkabı ve hijyen ürünleri gibi pek çok malzemenin bulunduğu butikten ihtiyaç sahipleri ücretsiz yararlanabilecek.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, örnek bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Yardımseverlerin destekleriyle alınan malzemelerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını belirten Vali Canalp, "Burada iki sivil toplum kuruluşu ve kamunun birlikte güzel çalışmasını görüyoruz. Bu projenin başarı sağlamasındaki en büyük etken Kızılayımızın çabası ve gayretidir. İtici güç Kızılay olmuştur, vakıfımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz de önemli destek vermiştir. Kızılay için en büyük destek ise kadirşinas Edirne halkıdır." ifadelerini kullandı.

Vali Canalp, Kızılay ile kent merkezi ve ilçelerinde aşevleri projesini de hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da hastalara sadece tıbbi değil, sosyal olarak da destek verdiklerini ifade etti.

Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Kadir Çakay da ihtiyaç sahibi hastalara gereken tüm yardımları yapmaya çaba sarf ettiklerini söyledi.

Açılışın ardından butiği gezen Vali Canalp ve beraberindekiler, Çocuk Hastalıkları Servisi'ni ziyaret etti. Canalp, tedavi gören çocuklara hediye verdi.

Açılışa Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp, Kızılay yöneticileri, sağlık çalışanları ve vakıf üyeleri de katıldı.