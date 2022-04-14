Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 7 düzensiz göçmen yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 7 düzensiz göçmen yaralandı

14.04.2022 22:58
Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 7 düzensiz göçmen yaralandı

Edirne'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 düzensiz göçmen yaralandı.

Edirne'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 düzensiz göçmen yaralandı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan K.T. yönetimindeki 34 BAU 894 plakalı hafif ticari araç ile M.D. idaresindeki 34 EPZ 784 hafif ticari araç Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında çarpıştı.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu araç çarpışmanın etkisiyle devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 düzensiz göçmen, Edirne Sultan 1. Murat Devlet ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 7 düzensiz göçmen yaralandı
Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 7 düzensiz göçmen yaralandı
Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 7 düzensiz göçmen yaralandı
Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 7 düzensiz göçmen yaralandı

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Kapıkule Sınır Kapısı, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 7 düzensiz göçmen yaralandı - Son Dakika


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