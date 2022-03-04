Edirne'de iki araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de iki araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

04.03.2022 09:36
Edirne'de iki araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmaları sırasında şüphelendikleri iki aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçlarda yapılan aramada toplam 100 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak A.Ç. ve C.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de iki araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de iki araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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