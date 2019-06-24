Edirne'de iki avukata FETÖ gözaltısı
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında iki avukat gözaltına alındı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:32 Kaynak: AA
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında iki avukat gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde avukatlar F.S. ve S.Ö. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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