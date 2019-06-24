Son Dakika Haberleri: Edirne'de iki avukata FETÖ gözaltısı
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Edirne'de iki avukata FETÖ gözaltısı

19 dakika önce

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında iki avukat gözaltına alındı.

Edirne'de iki avukata FETÖ gözaltısı, System.String[]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında iki avukat gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde avukatlar F.S. ve S.Ö. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:32 Kaynak: AA
Edirne, Güncel
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