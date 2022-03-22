Edirne'de iki farklı uyuşturucu dosyasındaki bağlantının çözülmesiyle yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de farklı zamanlarda ele geçirilen uyuşturucularla ilgili savcılığın iki dosya arasındaki bağlantıyı çözmesi üzerine Rize'de uyuşturucu ticaretini yönettiği belirlenen kişi yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Ocak'ta Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 19 kilogram 712 gram uyuşturucu ele geçirilmesi, 4 şüphelinin tutuklanması, bir başka dosya kapsamında da 11 Şubat'ta yangın tüpüne gizlenmiş halde 4 kilogram 446 gram eroin ele geçirilmesi ve 2 zanlının tutuklanmasına ilişkin soruşturmalar derinleştirildi.

İki dosya arasında irtibat kurulup yapılan tespitler sonucunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Keşan ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Rize'de gözaltına alınan ve uyuşturucu ticaretini organize ettiği belirlenen M.G, emniyetteki işlemleri sonrası Edirne Adliyesine getirildi.

M.G. daha önceki dosyalarla bağlantısı tespitiyle hakimlikçe tutuklanırken iki dosya kapsamında tutuklu sayısı 7'ye ulaştı. Diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.