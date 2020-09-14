Edirne'de iki kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de iki kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Enez ilçesinde iki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde iki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Sultaniçe köyünde dün akşam bir lokantada meydana gelen kavgada Sebahattin Işık ve Ergün Balcı'yı öldürdüğü iddiasıyla aranan Ahmet Y, Enez Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Ahmet Y. tarafından silahla ateş edildiği iddia edilen Sebahattin Işık olay yerinde, Ergün Balcı ise Enez Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Son Dakika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

NTV ile yollarını ayıran Ali Ece, TRT Spor'a transfer olduğunu duyurdu

Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu

İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti