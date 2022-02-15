EDİRNE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika

EDİRNE'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tali yoldan gelen Olcay Başeğmez yönetimindeki 22 T 0306 plakalı taksi ile ana yolda seyreden Yasin Bayrak yönetimindeki 22 BH 789 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi sürücüsü Başeğmez otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan Başeğmez, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Diğer araç sürücüsü Yasin Bayrak ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtaldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.