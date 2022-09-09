EDİRNE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

EDİRNE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

09.09.2022 15:05

EDİRNE'de, aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

EDİRNE'de, aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Edirne- Süloğlu kara yolunun Musabeyli köyü mevkisinde meydana geldi. H.C., kullandığı 22 HL 847 plakalı otomobil, önünde seyreden S.T. yönetimindeki 22 EE 015 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiye otomobilller yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada araçlarda bulunan M.K., A.Ş., S.G. ve S.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazada şans eseri yara almadan kurtulan sürücü H.C., "Biz normal yolumuzdan geliyorduk. Bir askeri araba vardı burada. Askeri aracı sollayarak birden önümüze çıktı. Bende o araçla kafa kafaya çarpışmamak için önümdeki araca çarptım. Araç sonra kaçtı, plakasını alıp bildirdik" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Süloğlu, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:04 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:19:00. #1.11#
SON DAKİKA: EDİRNE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement