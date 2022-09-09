EDİRNE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

EDİRNE'de, aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Edirne- Süloğlu kara yolunun Musabeyli köyü mevkisinde meydana geldi. H.C., kullandığı 22 HL 847 plakalı otomobil, önünde seyreden S.T. yönetimindeki 22 EE 015 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiye otomobilller yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada araçlarda bulunan M.K., A.Ş., S.G. ve S.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazada şans eseri yara almadan kurtulan sürücü H.C., "Biz normal yolumuzdan geliyorduk. Bir askeri araba vardı burada. Askeri aracı sollayarak birden önümüze çıktı. Bende o araçla kafa kafaya çarpışmamak için önümdeki araca çarptım. Araç sonra kaçtı, plakasını alıp bildirdik" dedi.