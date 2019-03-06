Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
44 dakika önce
EDİRNE'nin Havsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı.
EDİRNE'nin Havsa
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, bu gece Havsa ilçesininin Çanakkale
yoluna dönüş kavşağında meydana geldi. Saim Karaduman'ın kullandığı 22 KB 421 plakalı otomobil, Sinan Şener'in idaresindeki 41 UY 303 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Karaduman ile birlikte 5 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ile Edirne
Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır oluğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:52 Kaynak: DHA
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