Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

09.09.2022 14:04
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

S.T. idaresindeki 22 EE 015 plakalı otomobil ile H.C. yönetimindeki 22 HL 847 plakalı otomobil Musabeyli köyü yakınlarında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan M.K, A.Ş, S.G. ve S.C. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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