Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18.04.2022 15:43
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.M'nin kullandığı otomobil, Bayrambey Mahallesi'nde, A.B idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Ö.M ve A.B ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ş ve N.M İpsala Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ö.M, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavileri sürüyor.

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Otomobil, Edirne, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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