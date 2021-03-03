Edirne'de iki PKK şüphelisi sınırda yakalandı - Son Dakika

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi sınırda askerler tarafından yakalandı.

Güvenlik güçleri, Doyran köyü yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan iki kişiyi tespit etti.

Şüpheliler H.M. ve M.B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan yargılandıkları ve yurt dışı çıkış yasağı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.