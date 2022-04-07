Edirne'de iki servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de iki servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

07.04.2022 20:07
Edirne'de iki servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolunda fabrika işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolunda fabrika işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. R.U. idaresindeki 22 S 0276 plakalı işçi servisi, aynı istikamette seyreden 22 S 0152 plakalı minibüsle çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Edirne'de iki servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

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Kapıkule Sınır Kapısı, Fabrika, Edirne, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de iki servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de iki servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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