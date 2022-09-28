Aynı tekstil fabrikasına işçileri götüren ve arka arkaya ilerleyen Harun Y.'nin kullandığı 22 S 0245 plakalı minibüs ile Samet Y. idaresindeki 22 S 0172 plakalı minibüs, sisin de etkisiyle Atatürk Bulvarı 'nda çarpıştı.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 20 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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