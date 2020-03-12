Edirne'de iki terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de iki terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

6 saat önce

Edirne'de iki terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Edirne'de iki terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı, System.String[]

Edirne'de iki terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Jandarma ekipleri, Karaağaç mevkisinde yaptıkları kontrollerde sığınmacıların arasına girerek yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi O.K. ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi K.F'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Yunanistan, Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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