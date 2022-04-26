Edirne'de İklim Değişikliği Müdürlüğü enerjisini güneşten elde edecek - Son Dakika

Edirne Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü, enerji ihtiyacını hizmet binasının çatısına kurulan güneş panelleriyle karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de iklim değişikliği müdürlüğünü kuran ilk belediyelerden olan Edirne Belediyesi, enerji ihtiyacını güneşten sağlayacak.

Müdürlüğün çatısına kurulan güneş panelleriyle hem binanın ihtiyacı güneşten sağlanacak hem de karbon salınımı azaltılmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye olarak çevreye duyarlı projeler ürettiklerini belirtti.

İlk etapta İklim Değişikliği Müdürlüğüne kurulan sistemin ilerleyen günlerde belediyeye ait tüm binalarda yer alacağını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği bilinciyle iklim dostu bir kent yaratmak amacıyla Türkiye'de iklim değişikliği müdürlüğünü kuran ilk belediyelerden olduk. Müdürlüğün çatısına kurulan 280 vat, 6 güneş paneliyle binanın enerji ihtiyacı güneşten sağlanacak. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele etmek amacıyla çalışmalarına başlayan müdürlüğümüz, güneş panelleriyle kendi kurumsal binalarındaki karbon salınımını da azaltmayı amaçlıyor. Bu sistemi ilerleyen günlerde tüm belediyemize ait binalarda kullanmayı amaçlıyoruz."