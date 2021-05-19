Edirne'de ikna ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla binlerce kişi aşılandı - Son Dakika

Edirne'de ikna ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla binlerce kişi aşılandı

19.05.2021 11:09
Edirne'de ikna ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla binlerce kişi aşılandı, System.String[]

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan aşı ikna ekipleri, sırası gelen ve aşı yaptırmak için tereddüt yaşayan vatandaşlara yönelik yürüttükleri çalışmalarla toplumsal bağışıklığa katkı sağlıyor.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan aşı ikna ekipleri, sırası gelen ve aşı yaptırmak için tereddüt yaşayan vatandaşlara yönelik yürüttükleri çalışmalarla toplumsal bağışıklığa katkı sağlıyor.

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, aşılama faaliyetlerinin yanı sıra aşı konusunda bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı kentler arasında ilk sırada yer alan Edirne'de, sağlık çalışanları mart ayından beri yaptığı bilinçlendirme çalışmalarıyla sırası gelip de aşı olmayan binlerce vatandaşı aşı olmaya ikna etti.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla aşı ikna çalışmalarına erken dönemde başladıklarını söyledi.

Aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların bilinçlendirilmesi için yapılan özverili çalışmaların aralıksız sürdüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Özellikle 65 yaş üzeri aşı randevusu alamayacak ya da alıp da gelmesi güç olacak kişileri aradık. Binlerce arama yaptık ve bu aramalar neticesinde hem randevularını aldık hem de aşılarını yaptık. Oldukça da faydasını gördük." dedi.

Yıldırım, salgınla mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu ifade etti.

"Aşılamada güzel bir şekilde ilerliyoruz"

Sağlık çalışanlarının vatandaşları arayarak aşı konusunda uzun uzun bilgilendirdiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aşı olmayan vatandaşları telefonla olarak arayarak ikna ettik. Randevu alamıyorlarsa birinci randevularını hatta ikinci randevularını bile kendimiz verdik. Bu durum vatandaşlarımızda bir rahatlık ve güven duygusu oluşturdu. Bunun sayesinde gayet başarılı aşılama yaptık. Yeni bir aşı, yeni bir virüs. Buna bağlı olarak insanlar çekinebiliyorlar. Ama özellikle kendileri aşı olmuş ve herhangi bir problem yaşamamış sağlıkçılar görüştüğü zaman vatandaşlarımız oldukça rahatladı ve bizlere güvendi. Biz de güvenlerini boşa çıkarmamaya çalıştık. Aşılamada da güzel bir şekilde ilerliyoruz."

"Köylerde ve yerinde yaptığımız çalışmalarla aşılama oranlarımızı yükselttik"

Yıldırım, yapılan çalışmaların faydasını gördüklerini ve Edirne'de iyi bir aşılama oranı yakaladıklarını vurguladı.

Vatandaşların, kaygıları giderilerek aşılama programına dahil edildiğini ifade eden Yıldırım, "Aşı olmak istemeyenleri tekrar tekrar arayıp ikna çalışmalarında bulunduk ve birçok vatandaşımızı ikna etmeyi başardık. Hedef nüfusları aradığımız için aşı olmayı düşünmeyen ya da bir takım kaygıları olan vatandaşlarımızın kaygılarını gidermiş olduk. Özellikle köylerde ve yerinde yaptığımız çalışmalarla aşılama oranımızı yükselttik. Aşılama çalışmalarımız gayet güzel gidiyor." diye konuştu.

Edirne'de ikna ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla binlerce kişi aşılandı
Edirne'de ikna ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla binlerce kişi aşılandı
Edirne'de ikna ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla binlerce kişi aşılandı
Edirne'de ikna ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla binlerce kişi aşılandı

İl Sağlık Müdürlüğü, Ekrem Canalp, Edirne, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Edirne'de ikna ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla binlerce kişi aşılandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır Rusya, 17 ton çileği Türkiye'ye iade edecek! Tarım zararlısı bulunduğu için ülkeye sokmadılar Rusya, 17 ton çileği Türkiye'ye iade edecek! Tarım zararlısı bulunduğu için ülkeye sokmadılar Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:21 Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı
11:19 Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı
11:16 Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı
11:05 Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü
10:48 "Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu
10:44 ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır
10:40 Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın
10:34 Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı
10:07 Cumhuriyete giden yol, o gün açıldı! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
09:57 Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir
Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı         
11:21
Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı         
11:16
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu         
09:16
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit         
21:04
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 11:39:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de ikna ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla binlerce kişi aşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement