Edirne'de ikna ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla binlerce kişi aşılandı - Son Dakika

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan aşı ikna ekipleri, sırası gelen ve aşı yaptırmak için tereddüt yaşayan vatandaşlara yönelik yürüttükleri çalışmalarla toplumsal bağışıklığa katkı sağlıyor.

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, aşılama faaliyetlerinin yanı sıra aşı konusunda bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı kentler arasında ilk sırada yer alan Edirne'de, sağlık çalışanları mart ayından beri yaptığı bilinçlendirme çalışmalarıyla sırası gelip de aşı olmayan binlerce vatandaşı aşı olmaya ikna etti.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla aşı ikna çalışmalarına erken dönemde başladıklarını söyledi.

Aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların bilinçlendirilmesi için yapılan özverili çalışmaların aralıksız sürdüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Özellikle 65 yaş üzeri aşı randevusu alamayacak ya da alıp da gelmesi güç olacak kişileri aradık. Binlerce arama yaptık ve bu aramalar neticesinde hem randevularını aldık hem de aşılarını yaptık. Oldukça da faydasını gördük." dedi.

Yıldırım, salgınla mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu ifade etti.

"Aşılamada güzel bir şekilde ilerliyoruz"

Sağlık çalışanlarının vatandaşları arayarak aşı konusunda uzun uzun bilgilendirdiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aşı olmayan vatandaşları telefonla olarak arayarak ikna ettik. Randevu alamıyorlarsa birinci randevularını hatta ikinci randevularını bile kendimiz verdik. Bu durum vatandaşlarımızda bir rahatlık ve güven duygusu oluşturdu. Bunun sayesinde gayet başarılı aşılama yaptık. Yeni bir aşı, yeni bir virüs. Buna bağlı olarak insanlar çekinebiliyorlar. Ama özellikle kendileri aşı olmuş ve herhangi bir problem yaşamamış sağlıkçılar görüştüğü zaman vatandaşlarımız oldukça rahatladı ve bizlere güvendi. Biz de güvenlerini boşa çıkarmamaya çalıştık. Aşılamada da güzel bir şekilde ilerliyoruz."

"Köylerde ve yerinde yaptığımız çalışmalarla aşılama oranlarımızı yükselttik"

Yıldırım, yapılan çalışmaların faydasını gördüklerini ve Edirne'de iyi bir aşılama oranı yakaladıklarını vurguladı.

Vatandaşların, kaygıları giderilerek aşılama programına dahil edildiğini ifade eden Yıldırım, "Aşı olmak istemeyenleri tekrar tekrar arayıp ikna çalışmalarında bulunduk ve birçok vatandaşımızı ikna etmeyi başardık. Hedef nüfusları aradığımız için aşı olmayı düşünmeyen ya da bir takım kaygıları olan vatandaşlarımızın kaygılarını gidermiş olduk. Özellikle köylerde ve yerinde yaptığımız çalışmalarla aşılama oranımızı yükselttik. Aşılama çalışmalarımız gayet güzel gidiyor." diye konuştu.