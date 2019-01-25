Edirne'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ve Yatırım Komitesi Toplantıları Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ile İl Yatırım Komitesi toplantıları Edirne Valisi Ekrem Canalp'in başkanlığında gerçekleşti.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ile İl Yatırım Komitesi toplantıları Edirne Valisi Ekrem Canalp'in başkanlığında gerçekleşti.



Vali Canalp, toplantılarla ilgili yaptığı açıklamada, iki toplantının bir arada gerçekleştiğini ve alınan kararların verimli sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi. Yatırımcıların ihtiyaç duyacağı yatırım alanları ile ilgili konuları toplantıya katılanlarca ifade edildiğini belirten Canalp, "Ayrıca istihdamla ilgili olarak da bu yıl açmamız gereken kurslar ile ilgili kurul bazında görüşleri aldık ve verimli oldu. Önümüzdeki dönemde yoğun şekilde istihdama yönelik kurslar açacağız. Açmış olduğunuz bu kurslarda, insanlarımız belli şekilde becerilerini geliştirecekler, geliştirmiş oldukları o becerilerle iş bulma imkanları da artmış olacak" dedi.



Vali Canalp, "İstihdamın artırılmasına yönelik ihtiyaç duyacağımız yeni yatırım alanlarının oluşturulması ve yatırımcıların da Edirne 'de daha fazla yatırım yapmalarını teşvik etmeye ve önlerini açmaya yönelik tedbirler oluşturuldu. Bu çerçeve içerisinde de her kurul kendi fikirlerini beyan ettiler. Bunların hepsinden öte hem istihdam hem de yatırımla ilgili olarak kurumlarımız kendileri birer eylem planı hazırlayacaklar. Bundan sonra yapacağız yeni toplantılarda bu eylem planları üzerinden yürüyecek artık. Yapacağımız işleri de bu eylem planları üzerinden takip edeceğiz. Eylem planlarımızın içerisinde hangi işleri yapacağımız yer alacak, hangi kurumların sorumlu olduğu hangi kurumlarla iş birliği yapılacağı ve hangi işlerin de hangi zaman süreci içerisinde başlanacağı ve bitirileceğine ilişkin maddeler ve bölümler yer alacak. Dolayısıyla da bundan sonra eylem planları üzerinden çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.



Edirne'deki yatırım imkanlarının artırılacağını dile getiren Canalp, "Yatırım imkanlarının artmasıyla birlikte istihdam imkanları artacak. Ama aynı zamanda Edirnelilerin de iş bulmalarını kolaylaştıracak mahiyette istihdama yönelik kurslar yoğun şekilde açılacak ve uygulamaya konulacak" ifadelerini kullandı.



Edirne Valisi Ekrem Canalp'in başkanlığında gerçekleşen toplantılara, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Şengül Çildam, Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Ahmet Turan Ateş, Defterdar Aydın Yaman, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Cüneyt Emrah Salt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, İl Tarım ve Orman Müdür V. Atilla Bayazıt, Çevre Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, DSİ 11.Bölge Müdürlüğünden Serkan Genç, Edirne Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdür V. Orhan Erdoğan, TEİAŞ 20.Bölge Müdürü Murat Türk, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Hamit Bulgurcu, KOSGEB Edirne Müdürü Veysel Vural, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hasan Altundağ, Trakya Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Barış Kocabıyık, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Engin Sanal, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Erdinç Topçu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Cingöz, TİSK Temsilcisi Burhan Aktaş katıldı. - EDİRNE

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