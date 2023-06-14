Edirne'de ilginç kaza: Kazaya karışan iki sürücü kaçtı - Son Dakika
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Edirne'de ilginç kaza: Kazaya karışan iki sürücü kaçtı

14.06.2023 08:59

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı. Kazaya karışan sürücülerden biri aracıyla olay yerinden kaçarken, diğer sürücü ise hasarlı aracını terk ederek kayıplara karıştı. Vatandaşlar, sürücülerin alkollü olabileceğini düşünüyor. Polis ekipleri, kaçan sürücüleri bulmak için inceleme başlattı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Hayrabolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kullanılmaz hale geldi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, hasarlı aracını olay yerinde terk ederek kayıplara karıştı.

Edirne'de ilginç kaza: Kazaya karışan iki sürücü kaçtı

GELEN SAĞLIK EKİPLERİ HAYRETE DÜŞTÜ

Kazaya sebep olan ve çarpmanın etkisiyle plakası düşen otomobil sürücü ise aracıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İki sürücünün de kaçtığı kazada vatandaşlar ve sağlık ekipleri hayrete düştü.

Edirne'de ilginç kaza: Kazaya karışan iki sürücü kaçtı

POLİS SÜRÜCÜLERİ ARIYOR

Yolun ortasında terk edilmiş hasarlı aracı gören vatandaşlar ise iki aracın da sürücülerinin alkollü olduklarını ve bu yüzden kaçmış olabileceklerini ifade ettiler. Polis ekipleri, kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan sürücüleri bulmak için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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