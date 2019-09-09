Son Dakika Haberleri: - Edirne'de ilk ders zili çaldı, 55 bin 251 öğrenci ders başı yaptı
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- Edirne'de ilk ders zili çaldı, 55 bin 251 öğrenci ders başı yaptı

1 saat önce

- Edirne'de ilk ders zili çaldı, 55 bin 251 öğrenci ders başı yaptıEDİRNE - Edirne'de, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı, öğrenciler ilk gün heyecanını velileri ile birlikte yaşadı.

- Edirne'de ilk ders zili çaldı, 55 bin 251 öğrenci ders başı yaptı, System.String[]

- Edirne'de ilk ders zili çaldı, 55 bin 251 öğrenci ders başı yaptı

EDİRNE - Edirne'de, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı, öğrenciler ilk gün heyecanını velileri ile birlikte yaşadı.

Edirne'de, 2019\2020 eğitim-öğretim yılı başladı, kent genelinde toplam 55 bin 251 öğrenci ders başı yaptı. Öğrencilerin ilk gün heyecanına bazı velilerde ortak olurken, bazı öğrenciler annelerinin yanından ayrılmak istemedi.

Edirne Merkez 75.Yıl İlkokulunda, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün katılımıyla İlköğretim Haftası açılış programı yapıldı.

"Ülkenin kaderini tayin edecek genç beyinlere zemin hazırlamak en büyük görevimizdir"

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, yeni eğitim öğretim yılı öncesi yaptığı konuşmasında, "Türkiye için yüreği çarpan milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri içerisinde ülkenin kaderini tayin edecek genç beyinlere ve taze güçlere zemin hazırlamak en büyük görevimizdir" dedi.

"Eğitim seferberliğimiz devam ediyor"

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de "Tasarım ve beceri atölyeleri, müze ve okul dışı öğrenme imkanları, okul profili değerlendirmeleri, mesleki ve teknik eğitim sektörü ile yapılan işbirliği ve çalışmalar doğrultusunda en iyi bir biçimde yetiştirilmeleri için tüm eğitim camiası olarak bizler seferberliğimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"155 okulda 10 farklı alanda tasarım ve beceri atölyeleri açıyoruz"

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise "Bu yıl 155 okulumuzda 10 farklı alanda tasarım ve beceri atölyelerini faaliyete koyacağız. Bunların önemlice bir kısmını önümüzdeki 2 hafta içerisinde faaliyete koymuş olacağız. 2 bölümünü de Ekim ayının 15'ine kadar eğitim öğretimin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Öte yandan, Edirne'de, 2019-2020 eğitim, öğretim yılında; okul öncesi eğitim kurumlarında 6 bin 246, ilkokul 1. sınıflarına 4 bin 440, ortaokul 5. sınıflarına 4 bin 127, ortaöğretim 9. sınıflarına 4 bin 104 öğrenci olmak üzere 18 bin 917 öğrenci kayıt edilmiş olup, toplam 55 bin 251 öğrenci eğitim, öğretime devam edecek.

Ekrem Canalp, Mehmet Nezir, Edirne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
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