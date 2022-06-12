Hacı adaylarının sağlıkla ve huzurla kutsal topraklara gidip dönmelerini dileyen Bozkurt, "Allah çıkmış olduğunuz bu hac vazifesini sağlık ve sıhhatle tamamlayıp, geri dönmeyi nasip etsin. Rabb'im dualarımızı kabul etsin." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.