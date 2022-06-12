Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

12.06.2022 00:57

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 42 hacı adayı Edirne'den dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 42 hacı adayı Edirne'den dualarla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde II. Bayezid Camisi avlusunda yatsı namazı sonrası düzenlenen uğurlama programına, hacı adayları, aileleri ve yakınları katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlamada ilahi ve dualar okundu.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Hacı adaylarının sağlıkla ve huzurla kutsal topraklara gidip dönmelerini dileyen Bozkurt, "Allah çıkmış olduğunuz bu hac vazifesini sağlık ve sıhhatle tamamlayıp, geri dönmeyi nasip etsin. Rabb'im dualarımızı kabul etsin." dedi.

Duygusal anların yaşandığı programın ardından otobüsle İstanbul Havalimanına yola çıkan kafile dualarla uğurlandı.

Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika

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