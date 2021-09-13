Edirne'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Son Dakika

Edirne'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı
EDİRNE - Edirne'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.
Kutlama programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.
Törende İstiklal ve İsmail Güner Ortaokulu öğrencileri de hazır bulundu.
Kaynak: İHA
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