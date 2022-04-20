Edirne'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden barınak tasarladı - Son Dakika
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Edirne'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden barınak tasarladı

20.04.2022 15:16

Edirne'de Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin desteğiyle atık malzemelerden kuş, kedi ve köpekler için barınak tasarladı.

Edirne'de Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin desteğiyle atık malzemelerden kuş, kedi ve köpekler için barınak tasarladı.

"Küçük Mimarlardan Genç Mimarlara: Sokak Hayvanları için Barınak Tasarımı ve Üretimi" projesi kapsamında Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerince yapılan barınak çizimleri, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından modellendi.

Barınak yapımı için atık malzemeler kullanıldı. Tamamlanan barınakların bir bölümü, Mimarlık Fakültesinde sergilendi.

Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Ertan Varlı, AA muhabirine, projenin Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (TÜBAP) faaliyetleri kapsamında sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildiğini söyledi.

Proje kapsamında 11 barınağın atık malzemeler kullanılarak üretildiğini belirten Varlı, barınakların 7'sinin Balkan Yerleşkesindeki Patili Bahçe'de kullanılacağını ifade etti.

Mimarlık öğrencilerinden Aslı Otlu da ilkokul öğrencileriyle birlikte barınak tasarlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

İlkokul öğrencilerinden Ayşe Kaynarca, çok sevdiği kedileri için barınacakları bir yer yapmak istediğini söyledi.

Edirne'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden barınak tasarladı
Edirne'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden barınak tasarladı
Edirne'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden barınak tasarladı
Edirne'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden barınak tasarladı
Edirne'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden barınak tasarladı

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Kaynak: AA

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