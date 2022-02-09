Edirne'de ilkokul öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdü - Son Dakika

Edirne'de ilkokul öğrencileri "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Şehit Asım İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri bağımlılıkla mücadele amacıyla hazırladıkları pankartları taşıyarak Saraçlar Caddesi'ndeki Yeşilay standına geldi.

Öğrenciler burada uluslararası karikatüristlerin eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Yeşilay gönüllüleriyle fotoğraf çektiren öğrenciler, hep birlikte "Sigarayı bırakın", "İyi ki varsın Yeşilay" sloganı attı.

"Sigarayı bırakın, spora başlayın"

Öte yandan, TFF VAR Hakemi Özgür Yankaya da Yeşilay standını ve sergiyi gezdi.

Yankaya, AA muhabirine, sağlıklı yaşam için tüm insanlığın bağımlılıklardan kurtulması gerektiğini söyledi.

"Keşke bütün zararlı alışkanlıklar topyekun yasaklansa da insanlar sağlıklı bir şekilde yaşasa" diyen Yankaya, "Spor yaparak zararlı alışkanlıklardan kurtulabiliriz. Daha güzel bir dünya için daha güzel bir Türkiye için bağımlılıklardan uzak durmalıyız. En başta sigara ve içki en büyük düşmanımız, baş belası. Sigara ve alkol diğer bağımlılıklara da neden oluyor. Hem maddi hem manevi hem de psikolojik açıdan çok zararları var. Sigarayı bırakın, spora başlayın." diye konuştu.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak da Yeşilay standında yaptığı açıklamada, sigarayı bırakma konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyanlar için mobil uygulama geliştirildiğini söyledi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede önemli adımlar attığını ifade eden Bayrak, "Bu çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek, 'bırakabilirsin' mobil uygulamasını vatandaşlarımıza sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uygulama ücretsiz olarak cep telefonları ve tabletlerde kullanılabilir." dedi.