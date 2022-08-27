Bugün saat 17.00 sıralarında Dilaverbey Mahallesi Arif Paşa Caddesi üzerinde bulunan İHH dernek şubesinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Derneğin arka kısmından dumanların yayıldığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan ekipler alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, dernekte bir çok eşya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İHH yardım derneği binasında patlama ve ardından yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.