EDİRNE'DE İNŞASI SÜREN 'DOĞA VE BÖCEK MÜZESİ' TANITILDI - Son Dakika
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EDİRNE'DE İNŞASI SÜREN 'DOĞA VE BÖCEK MÜZESİ' TANITILDI

31.03.2022 17:43

EDİRNE'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde 88 türde 150 tahnitlenmiş hayvan ile bine yakın böcek türünün sergileneceği, 3 ay içinde açılması beklenen 'Doğa ve Böcek Müzesi'nin tanıtımı yapıldı.

EDİRNE'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde 88 türde 150 tahnitlenmiş hayvan ile bine yakın böcek türünün sergileneceği, 3 ay içinde açılması beklenen 'Doğa ve Böcek Müzesi'nin tanıtımı yapıldı. Uğurböceği şeklinde inşası süren müzeyle ilgili Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Sergileyeceğimiz canlılarının tahnitlerinin tamamını ya doğal yollarla ölmüş olan hayvanlar ya da kaza neticesinde ölmüş olan hayvanlardan seçerek sergileyeceğiz" dedi.

Edirne Valiliği tarafından iki yıl yürütülen 'müzeler şehri' teması kapsamında, kentte Trakya Tarımsal Araştırma Müdürlüğü bahçesinde 'Doğa ve Böcek Müzesi' için çalışmalar başlatıldı. Bünyesinde 88 farklı türden 150 tahnitlenmiş hayvan ile bine yakın böcek türünün sergileneceği müzenin lansman toplantısı müdürlük bahçesinde gerçekleştirildi. Uğurböceği şeklinde inşasına başlanan müzenin tanıtımında konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, dünyanın farklı yerlerinde olan hayvanların da tahnitlerinin sergileneceğini söyledi. Müze projesini Edirne'de hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Canalp, "Buradaki yapının büyük kısmı, yüzde 90'ına yakını böceklerden oluşuyor. Böcekler canlılar aleminin içerisinde en fazla olanıdır, dolayısıyla o türlerin çeşitliliğini, zenginliğini insanlara gösterdiğiniz zaman çok etkileyici oluyor. Ben bunu yurt dışında master yaptığım zaman Manchester'da görmüştüm ve o zaman da insanların ne kadar merakla geldiğini gördüm. Sadece o müzeyi görmek için Manchester'ı ziyaret ettikleri zaman kafamda böyle bir projenin çok faydalı olabileceği düşüncesi kalmıştı. Şükürler olsun böyle bir projeyi Edirne'de hayata geçirebilmek de benim açımdan büyük bir bahtiyarlık."

'TAMAMI DOĞAL YOLLARLA YA DA KAZADA ÖLMÜŞ HAYVANLAR'

Doğa müzesinde ise tamamı ya doğal yollarla ya da kaza neticesinde ölmüş tahnitlenmiş hayvanların bulunacağını dile getiren Vali Canalp, "Doğa müzemizde de birçok örnek olacak. Biliyorsunuz Edirne'miz bir tarafında ormanlar, bir tarafında sulak alanlar, bir tarafında denizimiz, bu kadar doğal çeşitliliğin içerisinde canlı çeşitliliğinin de olduğu bir il. Burada bu canlılar müzesinin içerisinde, Edirne'mizin hem kendi canlılarının çeşitliliğini sergileyeceğiz hem de Edirne ile sınırlı kalmayacak, Türkiye'deki canlıların çeşitliliğini sergileme imkanımız olacak. Bunun dışında Türkiye'de olmayan, dünyada var olan canlıları da burada tahnitlerini sergileme imkanımız olacak. Sergileyeceğimiz canlılarının tahnitlerinin tamamı ya doğal yollarla ölmüş olan hayvanlar ya da kaza neticesinde ölmüş olan hayvanlardan seçerek sergileyeceğiz. Şu anda hali hazırda 88 tür ve 150 hayvanımızın da tahnitini yapmış bulunmaktayız" diye konuştu.

'EDİRNE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAVŞAK GEÇİLİYOR'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da müzenin kent turizmine büyük katkısının olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Sayın valimizin 2 yıl önce 'Edirne'yi bir müzeler şehri yapalım' düşüncesinden çıkılan yolda bugün önemli bir kavşak daha geçiliyor; 'Edirne Doğa ve Böcek Müzesi'. Tabii Edirne bir tarım şehri ama diğer tarafıyla bir turizm şehri. Eğer turizmde iddialı olmak istiyorsanız müze sayınızı çok arttırmanız gerekiyor ama bunların Avrupa'daki bazı şehirlerdeki gibi gelişigüzel müzeler olmaması gerekiyor. Nitelikli, kentin insanlarını ve kente gelen insanları hem geçmişiyle buluşturacak hem de gelecek tasarımını yaptıracak, hayal kurdurabilecek tasarımlar yapmak gerekiyor. Bugün sayı valimizin bu çalışmaları kapsamındaki önemli kırılma noktalarından birisi Doğa ve Böcek Müzesi. Lokasyonu çok güzel. Tarımsal Araştırma Enstitüsü şehrimizin gözbebeklerinden, diğer tarafından bu müzenin lokasyonunun burasının olması doğa ile barışık bir müze olacak olmasından dolayı da ayrı bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

VALİNİN OMZUNDAKİ BÖCEK OBJEKTİFLERE YANSIDI

Vali Canalp'in konuşması sırasında ise üzerinde böcek kameralara yansıdı. Konuşması boyunca Canalp'in omzunda duran böcek, daha sonra gözden kayboldu.

Yakın süreçte açılması beklenen müze koleksiyonunda leopar, karaca, yaban kedisi, porsuk, kokarca, pelikan gibi yerel türler dışında dünyanın çeşitli coğrafyalarından piton, mara, kanguru gibi çok sayıda hayvanın da bulunduğu belirtildi. Aynı şekilde 1000'den fazla böcekten oluşan farklı türlerde böcek koleksiyonuna her geçen gün yeni örneklerin eklendiği ifade edildi.

EDİRNE'DE İNŞASI SÜREN 'DOĞA VE BÖCEK MÜZESİ' TANITILDI
EDİRNE'DE İNŞASI SÜREN 'DOĞA VE BÖCEK MÜZESİ' TANITILDI
EDİRNE'DE İNŞASI SÜREN 'DOĞA VE BÖCEK MÜZESİ' TANITILDI

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Trakya Bölgesi, Araştırma, Edirne, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE İNŞASI SÜREN 'DOĞA VE BÖCEK MÜZESİ' TANITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE'DE İNŞASI SÜREN 'DOĞA VE BÖCEK MÜZESİ' TANITILDI - Son Dakika
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