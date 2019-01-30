Edirne'de İş Garantili Kurs

Edirne'de, tekstil fabrikalarına ara eleman yetiştirmek amacıyla başlatılan "iş garantili" kurs kapsamında 4 yılda 300 kişi iş sahibi oldu.

Edirne'de, tekstil fabrikalarına ara eleman yetiştirmek amacıyla başlatılan "iş garantili" kurs kapsamında 4 yılda 300 kişi iş sahibi oldu.



Edirne Terziler Odası ve Edirne Halk Eğitimi Merkezi ile Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliğinde ara eleman eksiğini karşılamak için başlatılan "Düz dikiş makineci kursu" devam ediyor.



Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bulunan atölyede eğitim gören kursiyerler, 45 iş günü eğitim aldıktan sonra sertifikalarını alarak kentteki fabrikalarda istihdam ediliyor.



Edirne Terziler Odası Başkanı Hakan Fındıklı, oda olarak istihdama yönelik projeler yaptıklarını ve devam eden proje kasamında 300 kişinin işe girdiğini söyledi.



Projenin 2015 yılından beri aralıksız olarak sürdüğünü dile getiren Fındıklı, şunları kaydetti:



"Bugün yine yeni bir dönem kursumuz başladı. 19 Şubat tarihinde yine bir kursumuz başlayacak. 4 yılda 400 ev hanımını burada kursiyer olarak ağırlayıp kurs bitirme belgelerini verdik. Kursiyerlerimizden 300'ü Edirne'deki tekstil firmalarında istihdam edilmekte ve hala çalışmaktadırlar. Bizim kurslarımız iş garantili kurslardır. İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi ve kentteki fabrikalarla birlikte yaptığımız ortak çalışma kapsamında kursiyerlerimiz istihdam ediliyor.



Bu kurslara gelen her arkadaşımıza da günlük 45 lira cep harçlığı veriliyor. Buradan kendilerini fabrikalara yetiştirilmiş kalifiyeli eleman olarak gönderiyoruz. İsteyen herkesi kurslarımıza bekleriz. Bunun için yapmaları gereken tek şey İŞKUR'a gidip Edirne Terziler Odası'nın kursuna katılmak istediklerini belirtmeleri."



Kursiyerlerden Çiğdem Soyüsü ise kursun kendileri için faydalı olduğunu belirterek, "Kursa severek geliyoruz. Burada meslek öğrenip güzel bir işe başlamayı hedefliyorum. Böylece iş sahibi olup ev ekonomisine katkı yapabileceğim." dedi.



Bir diğer kursiyer Vildan Kurhan da kurs sayesinde yeni bir meslek öğrenip işe girmeyi hedeflediğini belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Özel Güvenliklere Şehitlik, Gazilik ve Yıpranma Hakkı İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi

AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı

Torunlarını Doktora Götürdü, Döndüğünde Evini Yıkılmış Halde Buldu

38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurunca Kurayı Bahçede Çektiler