İş yerinde 120 bin gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 7 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 kilogram tütün, 145 şişe elektronik sigara sıvısı ve 12 bin 970 vücut geliştirme hapı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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