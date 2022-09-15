Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

15.09.2022 13:57
Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Z.K'nin iş yerinde arama yaptı.

İş yerinde 120 bin gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 7 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 kilogram tütün, 145 şişe elektronik sigara sıvısı ve 12 bin 970 vücut geliştirme hapı ele geçirildi.

Şüpheli M.Z.K, gözaltına alındı.

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Edirne'de gümrük kaçağı 55 şişe içki ele geçirildi Edirne'de gümrük kaçağı 55 şişe içki ele geçirildi Edirne'de gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi Edirne'de gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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