Edirne'de iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

25.05.2022 10:05
Edirne'de iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

Edirne'de bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 4 kişi barışmak için sanayi sitesinde bir iş yerinin önünde buluştu.

Şüphelilerden M.Ş. yanında getirdiği pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin ateş etti. İş yerindeki E.Ç ve iş yerinin önüne gelenlerden M.Y, vücutlarına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ş, B.Y. ve Y.E.A'yı gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

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