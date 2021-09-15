Edirne'de iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan E.E, A.E.E ve A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesi'ne getirilen 3 şüpheliden A.G. ve E.E savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Olay

Üç gün önce Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir işyerine silahla ateş açılmış, olayda işyerinde bulunan T.D. ve S.K. yaralanmıştı. Olay yerinde geldikleri otomobille kaçan 3 şüpheli Silivri'de, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.